Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Барбара Херши
Награды
Награды и номинации Барбара Херши
Barbara Hershey
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Барбара Херши
Оскар 1997
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Каннский кинофестиваль 1988
Лучшая актриса
Победитель
Лучшая актриса
Победитель
Каннский кинофестиваль 1987
Лучшая актриса
Победитель
Золотой глобус 1991
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 1997
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Золотой глобус 1989
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Primetime Emmy Awards 1990
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Special
Победитель
Primetime Emmy Awards 1991
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Special
Номинант
BAFTA 2011
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1987
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2011
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Турецкий сериал «Розы и грехи»: почему зрители больше не верят Серхату и готовы кипеть от одного вида Беррак
Смеяться, вздыхать, влюбляться: 4 легких фильма ноября, которые идеально смотрятся холодными вечерами
За 10 лет ничего лучше не было: авторы «Очень странных дел» признались, какие сцены любят в сериале больше всего
Кто мать Мэтта Мердока в сериале «Сорвиголова»: героиня появляется в 3-м сезоне – не видела сына уже много лет
В Эфиопии действительно никогда не был: ради роли Баклажана в «Жмурках» актер согласился на авантюру — после фильма карьера пошла в гору
«Тяжелое, но осознанное решение»: семья определилась, что сделают с телом Уиллиса после смерти - традиционных похорон не будет
У Ниляй из «Клюквенного щербета» есть веская причина срывать голову под париком: Фейза Дживелек и ее непростой путь к славе
С Мордюковой и булочной всё ясно: а вспомните, кому из «Бриллиантовой руки» принадлежат еще 4 цитаты? (тест)
«Невский-8» обязательно выйдет, но когда? Точную дату не назвали, зато есть прогноз – фанатам он вряд ли понравится
«Вы не сможете поставить на паузу»: все 4 сезона этого недооцененного триллера длятся ровно сутки – но он стоит каждой потраченной минуты
«С закосом под "Шрека"»: любимый в СССР герой мультфильмов перекочевал в аниме — эксперимент японцев вышел спорным
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667