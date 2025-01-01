Меню
Оскар 2025
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 2025
Best Performance by a Male Actor in a Motion Picture, Musical or Comedy
Победитель
Best Performance by a Male Actor in a Motion Picture, Drama
Номинант
Золотой глобус 2023
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022
Лучший актёр в мини-сериале или фильме
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2025
Лучшая мужская роль
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2021
Лучший экранный дуэт
Победитель
MTV Movie Awards 2015
Лучший бой
Номинант
Берлинале 2024
Лучшее исполнение главной роли
Победитель
