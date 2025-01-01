Меню
Фрэнсис МакДорманд
Награды и номинации Фрэнсис МакДорманд
Frances McDormand
Награды и номинации Фрэнсис МакДорманд
Оскар 2021
Лучший фильм
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Лучшая женская роль
Победитель
Оскар 2018
Лучшая женская роль
Победитель
Оскар 1997
Лучшая женская роль
Победитель
Оскар 2023
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Оскар 2006
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Оскар 2001
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Оскар 1989
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2018
Лучшая женская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 1994
Special Award
Победитель
Special Award
Победитель
Золотой глобус 2021
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2015
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2009
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2006
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Золотой глобус 2001
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Золотой глобус 1997
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Limited Series
Победитель
Outstanding Limited Series
Победитель
Outstanding Lead Actress in a Limited Series or a Movie
Победитель
Primetime Emmy Awards 1997
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or a Special
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2021
Лучший фильм
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Лучшая женская роль
Победитель
BAFTA 2018
Лучшая женская роль
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2001
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1997
Лучшая женская роль
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2014
Persol Award
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1993
Special Volpi Cup
Победитель
Special Volpi Cup
Победитель
Сандэнс 1998
Премия «Дань независимому видению»
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2018
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 1997
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2023
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2021
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2001
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
