Персоны
Николас Браун
Награды
Nicholas Braun
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Николаса Брауна
Primetime Emmy Awards 2023
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
