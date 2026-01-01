Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
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Саймон Бэйкер
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Награды и номинации Саймон Бэйкер
Simon Baker
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Награды и номинации Саймон Бэйкер
Золотой глобус 2010
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2002
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
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