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Награды и номинации Саймон Бэйкер

Simon Baker
Награды и номинации Саймон Бэйкер
Золотой глобус 2010 Золотой глобус 2010
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2002 Золотой глобус 2002
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009 Primetime Emmy Awards 2009
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010 Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
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