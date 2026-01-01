Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
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Награды и номинации Руни Мара
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Награды и номинации Руни Мара
Оскар 2016
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Оскар 2012
Лучшая женская роль
Номинант
Каннский кинофестиваль 2015
Лучшая актриса
Победитель
Золотой глобус 2016
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2012
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
BAFTA 2016
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотая малина 2016
Худшая женская роль второго плана
Номинант
MTV Movie Awards 2012
Лучшее перевоплощение
Номинант
Прорыв года
Номинант
Best Female Performance
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2023
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
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