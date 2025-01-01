Меню
Грэйс Келли
Награды
Награды и номинации Грэйс Келли
Grace Kelly
Награды и номинации Грэйс Келли
Оскар 1955
Лучшая женская роль
Победитель
Оскар 1954
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1956
World Film Favorite - Female
Победитель
Золотой глобус 1955
Лучшая женская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 1954
Лучшая актриса второго плана
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1956
Best Foreign Actress
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1955
Best Foreign Actress
Номинант
