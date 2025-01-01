Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Джоэл Коэн Награды

Награды и номинации Джоэл Коэн

Joel Coen
Награды и номинации Джоэл Коэн
Оскар 2008 Оскар 2008
Лучший фильм
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Лучшая режиссура
Победитель
Лучшая режиссура
Победитель
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Лучший монтаж
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
Оскар 1997 Оскар 1997
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучший монтаж
Номинант
 Лучшая режиссура
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
Оскар 2019 Оскар 2019
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Оскар 2016 Оскар 2016
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Оскар 2011 Оскар 2011
Лучший фильм
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
 Лучшая режиссура
Номинант
 Лучшая режиссура
Номинант
 Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Оскар 2010 Оскар 2010
Лучший фильм
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Оскар 2001 Оскар 2001
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
 Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Каннский кинофестиваль 2013 Каннский кинофестиваль 2013
Главный приз жюри
Победитель
Главный приз жюри
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
 Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2001 Каннский кинофестиваль 2001
Лучший режиссер
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1996 Каннский кинофестиваль 1996
Лучший режиссер
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1991 Каннский кинофестиваль 1991
Золотая пальмовая ветвь
Победитель
Лучший режиссер
Победитель
Каннский кинофестиваль 2007 Каннский кинофестиваль 2007
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2006 Каннский кинофестиваль 2006
Премия «Особый взгляд»
Номинант
 Премия «Особый взгляд»
Номинант
Каннский кинофестиваль 2004 Каннский кинофестиваль 2004
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2000 Каннский кинофестиваль 2000
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1994 Каннский кинофестиваль 1994
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 2008 Золотой глобус 2008
Лучший сценарий
Победитель
Лучший режиссёр
Номинант
 Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 2014 Золотой глобус 2014
Лучшая песня
Номинант
 Лучшая песня
Номинант
Золотой глобус 2002 Золотой глобус 2002
Лучший сценарий
Номинант
Золотой глобус 1997 Золотой глобус 1997
Лучший сценарий
Номинант
 Лучший сценарий
Номинант
 Лучший режиссёр
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024 Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Outstanding Limited or Anthology Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017 Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Limited Series
Номинант
 Outstanding Limited Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016 Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Limited Series
Номинант
 Outstanding Limited Series
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008
Best Director
Победитель
Лучший фильм
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
 Лучший адаптированный сценарий
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1997 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1997
David Lean Award for Direction
Победитель
Лучший фильм
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
BAFTA 2016 BAFTA 2016
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
BAFTA 2014 BAFTA 2014
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
BAFTA 2011 BAFTA 2011
Лучший фильм
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
 Лучший адаптированный сценарий
Номинант
BAFTA 2010 BAFTA 2010
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2009 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2009
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2001 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2001
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2018 Венецианский кинофестиваль 2018
Лучший сценарий
Победитель
Лучший сценарий
Победитель
Лучший фильм
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
Сандэнс 1985 Сандэнс 1985
Драматургия
Победитель
Берлинале 1998 Берлинале 1998
Лучший фильм
Номинант
«Никогда не видел даже "Во все тяжкие"»: звезда «Гарри Поттера» признался, что смотрит вместо громких хитов
Сколько лет Швецовой в сериале «Тайны следствия»? Актриса скрыла настоящий возраст от режиссера
Почему Цири в 4 сезоне «Ведьмака» называет себя Фалькой: объясняем для тех, кто промотал ее галлюцинации в пустыне
Успех показал не только «Из многих»: вот еще один сериал от создателя «Во все тяжкие» – он про криминальный Нью-Йорк, а рейтинг 8.1
«Я лучше навсегда останусь глупцом»: только фанаты «Наруто» отличат мудрость шиноби от цитат философа – время проверить себя (тест)
«Кузьма иногда щебечет со мной по-русски»: в 2026-м выйдет аниме про пингвина из... России – звучит как сюр, но зато «нет клюквы и заезженных штампов»
«Операцию "Ы"» большинство видело не раз: но знаете ли вы, откуда взялось название – и почему она не «У» или «А»?
«Принесла больше удовлетворения, чем все эти "Холмсы"»: этот фильм Масленников считает лучшим в карьере – не «Шерлок», но с его звездами
Пуговки нет, но вы держитесь: почему в фильме «Папины дочки» забыли про самую младшую — не пришла на свадьбу сестры
Второй сезон «Метода» закончился хэппи-эндом — или нет? Если верить этой теории, третьего сезона быть не должно
«Великолепный век» донести не сумел: именно этот герой был самым несчастным в Топкапы – зря жалели Михримах или Джихангира
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше