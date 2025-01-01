Меню
Джоэл Коэн
Награды
Награды и номинации Джоэл Коэн
Joel Coen
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Связи
Вопросы и ответы
Награды и номинации Джоэл Коэн
Оскар 2008
Лучший фильм
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Лучшая режиссура
Победитель
Лучшая режиссура
Победитель
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Лучший монтаж
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Оскар 1997
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучший монтаж
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Оскар 2019
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Оскар 2016
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Оскар 2011
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Оскар 2010
Лучший фильм
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Оскар 2001
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Каннский кинофестиваль 2013
Главный приз жюри
Победитель
Главный приз жюри
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2001
Лучший режиссер
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1996
Лучший режиссер
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1991
Золотая пальмовая ветвь
Победитель
Лучший режиссер
Победитель
Каннский кинофестиваль 2007
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2006
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Каннский кинофестиваль 2004
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2000
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1994
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 2008
Лучший сценарий
Победитель
Лучший режиссёр
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 2014
Лучшая песня
Номинант
Лучшая песня
Номинант
Золотой глобус 2002
Лучший сценарий
Номинант
Золотой глобус 1997
Лучший сценарий
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Outstanding Limited or Anthology Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Limited Series
Номинант
Outstanding Limited Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Limited Series
Номинант
Outstanding Limited Series
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008
Best Director
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1997
David Lean Award for Direction
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
BAFTA 2016
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
BAFTA 2014
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
BAFTA 2011
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
BAFTA 2010
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2009
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2001
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2018
Лучший сценарий
Победитель
Лучший сценарий
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Сандэнс 1985
Драматургия
Победитель
Берлинале 1998
Лучший фильм
Номинант
