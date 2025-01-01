Меню
Награды и номинации Тараджи П. Хенсон
Taraji P. Henson
Награды
Оскар 2009
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2016
Лучшая актриса сериала (драма)
Победитель
Primetime Emmy Awards 2023
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or Movie
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2017
Лучший герой
Победитель
Лучший поцелуй
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
Лучший актёр или актриса в кинофильме
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2009
Best Female Performance
Номинант
Best Female Performance
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2006
Best Breakthrough Performance
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2017
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2009
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
