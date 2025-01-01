Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Тараджи П. Хенсон Награды

Награды и номинации Тараджи П. Хенсон

Taraji P. Henson
Награды и номинации Тараджи П. Хенсон
Оскар 2009 Оскар 2009
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2016 Золотой глобус 2016
Лучшая актриса сериала (драма)
Победитель
Primetime Emmy Awards 2023 Primetime Emmy Awards 2023
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016 Primetime Emmy Awards 2016
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015 Primetime Emmy Awards 2015
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011 Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or Movie
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2017 MTV Movie & TV Awards 2017
Лучший герой
Победитель
Лучший поцелуй
Номинант
 Лучший поцелуй
Номинант
 Лучший актёр или актриса в кинофильме
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2009 MTV Movie & TV Awards 2009
Best Female Performance
Номинант
 Best Female Performance
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2006 MTV Movie & TV Awards 2006
Best Breakthrough Performance
Номинант
 Лучший поцелуй
Номинант
 Лучший поцелуй
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2017 Премия Гильдии киноактеров США 2017
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2024 Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2009 Премия Гильдии киноактеров США 2009
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
 Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
 Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
 Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008 Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2006 Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Зрители отнесли в кинотеатры 1 миллиард рублей за 12 дней, чтобы увидеть «Горыныча»: люди в восторге и от Петрова, и от сюжета – отзывы
«Лучший с 1987-го» или провал? Первые мнения о «Хищнике: Планета смерти» подогрели интерес к фильму
«Пойман с поличным» с российской звездой рвет пиратские топы: обошел все новинки – и даже самого Кинга
Когда происходит действие «Колец власти» — задолго до рождения Фродо и Бильбо: сериал переписал хронологию Толкина
Дала по клыкам Калленам: эта драма с Суинтон отобрала у «Сумерек» почетное звание лучшей истории вампирской любви
От дворцов к кланам: автор «Великолепного века» вернулся с новой историей — и зрители уже вынесли вердикт
Ждете конца 2-го сезона «Закрыть гештальт», чтобы посмотреть залпом? Дата выхода последних серий, до финала рукой подать
Все еще ждете новые серии? Продолжение «Киберслава» выйдет лишь в 2027 году, но это уже будет совсем не аниме
Эти 5 фильмов СССР идеальны для осеннего настроения: попробуйте угадать их по кадру (тест)
Настоящую концовку «Белого солнца пустыни» запретили показывать в СССР — цензура решила, что это уже слишком
Кэндзяку, поплачь: фанаты выбрали самых ужасающих злодеев «Магической битвы» – без Дзего и Гето даже в топ-5
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше