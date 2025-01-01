Меню
Терри Джонс Награды

Награды и номинации Терри Джонс

Terry Jones
Награды и номинации Терри Джонс
Каннский кинофестиваль 1983
Главный приз жюри
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Writing for Nonfiction Programming
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1984
Best Original Song
Номинант
 Best Original Song
Номинант
