Персоны
Терри Джонс
Terry Jones
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Терри Джонс
Каннский кинофестиваль 1983
Главный приз жюри
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Writing for Nonfiction Programming
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1984
Best Original Song
Номинант
Best Original Song
Номинант
