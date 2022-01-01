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Ким Ким
Ким Ким
Hye-ja Kim
О персоне
Фильмография
Ким Ким
Hye-ja Kim
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Дата рождения
25 октября 1945
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса
Биография Ким Ким
Родилась 25 октября 1945 года.
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Фильмография Ким Ким
Мать
триллер, драма, криминал
2009, Корея
5.0
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