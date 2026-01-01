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Фильмография
Лирон Лево
Liron Levo
Киноафиша
Персоны
Лирон Лево
Лирон Лево
Liron Levo
Дата рождения
22 января 1972
Возраст
54 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Место рождения
Timrat, Израиль
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Герой триллеров
Биография Лирон Лево
Родился 22 января 1972 года. Израиль.
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Популярные фильмы
6.8
Где бы ты ни был
(2011)
6.5
Стены
(2009)
6.3
Киппур
(2000)
Фильмография Лирон Лево
5.7
Связной
The Operative
боевик, триллер
2019, США / Германия / Израиль / Франция
6.8
Где бы ты ни был
This Must Be the Place
триллер, криминал, драма
2011, Франция / Италия / Ирландия
Смотреть трейлер
6.5
Стены
Kirot
боевик, драма
2009, Израиль / Франция / США
Смотреть трейлер
5.7
Разрыв
Désengagement
драма
2007, Франция / Израиль / Германия / Италия
5.6
Свободная зона
Free Zone
комедия, драма
2005, Франция / Испания / Бельгия / Израиль
5.9
Кедма
Kedma
драма, военный
2002, Франция / Италия / Израиль
6.3
Киппур
Kippur
драма, военный
2000, Израиль / Франция
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