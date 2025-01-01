Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Кристоф Вальц
Награды
Награды и номинации Кристофа Вальца
Christoph Waltz
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Награды и номинации Кристофа Вальца
Оскар 2013
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Оскар 2010
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Каннский кинофестиваль 2009
Лучший актер
Победитель
Золотой глобус 2013
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Победитель
Золотой глобус 2010
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Победитель
Золотой глобус 2015
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Actor in a Short Form Comedy or Drama Series
Номинант
BAFTA 2013
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
BAFTA 2010
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
MTV Movie Awards 2011
Лучший злодей
Номинант
Лучший злодей
Номинант
MTV Movie Awards 2010
Лучший злодей
Номинант
Лучший злодей
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Внимательно смотрели все трейлеры к новому сериалу «Оно»? Тогда вы точно не пропустили эти 3 отсылки к другим фильмам по Кингу
Все говорят про «Уэнсдэй», но зрители смотрят и другое: 5 настоящих хитов-сериалов Netflix 2025 года
7 фильмов, после которых не уснёте спокойно: детективы и триллеры, где ни минуты покоя
Никулина в «Операции "Ы"» все узнают: а вы попробуйте вспомнить 5 других фильмов СССР по кадрам с гитарой (тест)
Без «Кавказской пленницы» и «Иронии судьбы»: зрители выбрали 6 фильмов СССР с рейтингом 7.1+ – хотят, чтобы по ТВ их показывали чаще
Переспал, мутировал, попал под прицел: Нетфликс снимает «самую пикантную» версию «Людей-Икс»
Отсняли только 15 эпизодов: у руля 8 сезона «Невского» новый режиссер — фанаты гадают, не превратится ли он в мини-сериал
Не только «Солнцестояние»: лучшие фольклорные хорроры, которые стоит припасти на Хэллоуинскую ночь
Средневековье, щепотка мистики и герои, что мрут как мухи: у «Игры престолов» есть суровый «брат» из BBC — недооцененная жемчужина
Выживи, если сможешь: 10 свежих фильмов о конце света — и №5 называют венгерским ответом «Одним из нас»
Джонни Депп возвращается — только не на корабль: новая роль окончательно уводит его от «Пиратов Карибского моря 6»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667