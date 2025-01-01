Меню
Персоны
Джейми Белл
Награды
Награды и номинации Джейми Белл
Jamie Bell
Награды
Награды и номинации Джейми Белл
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2001
Лучшая мужская роль
Победитель
BAFTA 2018
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотая малина 2016
Худшая экранная пара
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2008
Лучший бой
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2001
Best Dance Sequence
Номинант
Best Dance Sequence
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2001
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
