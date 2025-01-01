Меню
Персоны
М. Найт Шьямалан
Награды
Награды и номинации М. Найта Шьямалана
M. Night Shyamalan
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Вопросы и ответы
М. Найта Шьямалана
Оскар 2000
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Золотой глобус 2000
Лучший сценарий
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2000
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
David Lean Award for Direction
Номинант
Золотая малина 2011
Худший режиссер
Победитель
Худший сценарий
Победитель
Золотая малина 2007
Худший режиссер
Победитель
Худшая мужская роль второго плана
Победитель
Худший сценарий
Номинант
Золотая малина 2016
Премия за восстановление репутации
Номинант
Премия за восстановление репутации
Номинант
Золотая малина 2014
Худший режиссер
Номинант
Худший сценарий
Номинант
Худший сценарий
Номинант
Золотая малина 2009
Худший режиссер
Номинант
Худший сценарий
Номинант
