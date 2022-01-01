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Белен Фабра
Белен Фабра
Belen Fabra
О персоне
Фильмография
Белен Фабра
Belen Fabra
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Дата рождения
3 ноября 1977
Возраст
44 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса
Биография Белен Фабра
Родилась 3 ноября 1977 года. Каталония, Испания.
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Фильмография Белен Фабра
Дневники нимфоманки
драма
2008, Испания
7.0
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