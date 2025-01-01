Меню
Майкл Шеннон
Награды
Награды и номинации Майкла Шеннона
Michael Shannon
Награды и номинации Майкла Шеннона
Оскар 2017
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Оскар 2009
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2016
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Primetime Emmy Awards 2023
Лучший актёр в мини-сериале или фильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2011
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
