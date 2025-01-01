Меню
Расселл Брэнд
Награды и номинации Расселл Брэнд
Russell Brand
О персоне
Фильмография
Новости
Награды и номинации Расселл Брэнд
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008
Best Comedy Programme
Номинант
Best Comedy Programme
Номинант
Золотая малина 2012
Худшая мужская роль
Номинант
MTV Movie Awards 2011
Best Comedic Performance
Номинант
Best Comedic Performance
Номинант
