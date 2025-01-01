Меню
Ричард Дженкинс
Награды
Награды и номинации Ричард Дженкинс
Richard Jenkins
О персоне
Фильмография
Новости
Фотографии
Награды
Награды и номинации Ричард Дженкинс
Оскар 2018
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Оскар 2009
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 2023
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2018
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Lead Actor in a Limited Series or a Movie
Победитель
Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Limited or Anthology Series
Номинант
Outstanding Supporting Actor in a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
ММКФ 2008
Лучший актер
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2018
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2009
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2002
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
