Киноафиша Персоны Сет Грин Награды

Награды и номинации Сета Грина

Seth Green
Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Лучшая короткометражная анимационная программа
Победитель
Лучшая короткометражная анимационная программа
Победитель
Primetime Emmy Awards 2016 Primetime Emmy Awards 2016
Лучшая короткометражная анимационная программа
Победитель
Лучшая короткометражная анимационная программа
Победитель
Primetime Emmy Awards 2010 Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Short-Format Animated Program
Победитель
Outstanding Short-Format Animated Program
Победитель
Лучшее озвучивание
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022 Primetime Emmy Awards 2022
Лучшая короткометражная анимационная программа
Номинант
 Лучшая короткометражная анимационная программа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021 Primetime Emmy Awards 2021
Лучшая короткометражная анимационная программа
Номинант
 Лучшая короткометражная анимационная программа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020 Primetime Emmy Awards 2020
Лучшая короткометражная анимационная программа
Номинант
 Лучшая короткометражная анимационная программа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Лучшая короткометражная анимационная программа
Номинант
 Лучшая короткометражная анимационная программа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015 Primetime Emmy Awards 2015
Лучшее озвучивание персонажа
Номинант
 Outstanding Short-Format Animated Program
Номинант
 Outstanding Short-Format Animated Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014 Primetime Emmy Awards 2014
Лучшее озвучивание персонажа
Номинант
 Outstanding Short-Format Animated Program
Номинант
 Outstanding Short-Format Animated Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013 Primetime Emmy Awards 2013
Лучшее озвучивание
Номинант
 Outstanding Short-Format Animated Program
Номинант
 Outstanding Short-Format Animated Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012 Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Short-Format Animated Program
Номинант
 Outstanding Short-Format Animated Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011 Primetime Emmy Awards 2011
Лучшая анимационная программа
Номинант
 Лучшая анимационная программа
Номинант
 Лучшее озвучивание
Номинант
 Outstanding Short-Format Animated Program
Номинант
 Outstanding Short-Format Animated Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009 Primetime Emmy Awards 2009
Лучшее озвучивание
Номинант
 Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Номинант
 Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008 Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Номинант
 Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007 Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Номинант
 Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Номинант
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
