Персоны
Миранда Ричардсон
Награды
Награды и номинации Миранды Ричардсон
Miranda Richardson
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Оскар 1995
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 1993
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1995
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1993
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Золотой глобус 2005
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2000
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1999
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Narrator
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1993
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
BAFTA 2011
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2004
Best Actress
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1998
Best Actress
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1994
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1988
Best Actress
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2003
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
