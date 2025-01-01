Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Эмма Стоун
Награды
Награды и номинации Эммы Стоун
Emma Stone
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Связи
Вопросы и ответы
Награды и номинации Эммы Стоун
Оскар 2024
Лучшая женская роль
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Оскар 2017
Лучшая женская роль
Победитель
Оскар 2019
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Оскар 2015
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2024
Best Performance by a Female Actor in a Motion Picture, Musical or Comedy
Победитель
Best Performance by a Female Actor in a Television Series, Drama
Номинант
Золотой глобус 2017
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 2022
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2020
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Золотой глобус 2018
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2015
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Золотой глобус 2011
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
BAFTA 2024
Лучшая женская роль
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучший британский фильм
Номинант
BAFTA 2017
Лучшая женская роль
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2019
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
BAFTA 2015
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
BAFTA 2011
Восходящая звезда
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2016
Лучшая актриса
Победитель
MTV Movie Awards 2012
Trailblazer Award
Победитель
Лучший поцелуй
Номинант
Best Female Performance
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
MTV Movie Awards 2011
Best Comedic Performance
Победитель
Best Comedic Performance
Победитель
Best Line from a Movie
Номинант
Best Female Performance
Номинант
Best Female Performance
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2017
Лучший поцелуй
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
Best Musical Moment
Номинант
MTV Movie Awards 2015
Best Female Performance
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2017
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2019
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
Этот фантастический фильм с Йоханссон провалился в нулевые: зато спустя 20 лет входит в топ-10 самых просматриваемых на Netflix
Воссоздали Петербург, Москву, Киев и Париж: где проходили съемки «Хроник русской революции» — непросто вырастить имперский город с нуля
Спилберг хотел снять «Гарри Поттера» по-своему — с анимацией и другим Гарри: почему эту версию зарубили в последний момент
Полюбили на Западе, запретили в СССР, презирают в России: вокруг скандального фильма с Хазановым споры не утихают уже полвека
В «Очень странных делах» появились крестражи из «Гарри Поттера», но это не точно: пока ясно лишь одно – Уиллу придется умереть
«Был в шоке»: от роли в «Гараже» Хазанов отказался, предложив Рязанову задуматься о кладбище
«Властелин колец» – лучшая экранизация книг, а какая же худшая? От позорных 2.3/10 «Исчезнувшую» для бедных не спасла даже Терон
Праздничная комедия, боевик в духе «Начала» и постапокалипсис: весь декабрь можно не выходить из дома — 5 громких сериалов стартуют уже на днях
Звезда «Уэнсдей» преклоняется перед этим фильмом, и не только она: входит в топ-100 лучших в истории — и Тарантино со Спилбергом тут ни при чем
«Приехал, а тополя не растут»: «Три тополя на Плющихе» назывались иначе, но Лиозновой пришлось выкручиваться
Ровно 30 лет назад в России вышел самый жуткий фильм Питера Джексона: «Властелин колец» на его фоне — добрая сказка для детей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667