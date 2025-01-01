Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Тим Роббинс
Награды
Награды и номинации Тима Роббинса
Tim Robbins
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Тима Роббинса
Оскар 2004
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Оскар 1996
Лучшая режиссура
Номинант
Каннский кинофестиваль 1992
Лучший актер
Победитель
Каннский кинофестиваль 1999
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 2004
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Победитель
Золотой глобус 1994
Special Award
Победитель
Special Award
Победитель
Золотой глобус 1993
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2012
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1996
Лучший сценарий
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2004
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1993
Лучшая мужская роль
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1993
Special Volpi Cup
Победитель
Special Volpi Cup
Победитель
Золотая малина 1987
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
Сандэнс 1997
Премия «Дань независимому видению»
Победитель
Берлинале 2016
Камера Берлинале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2004
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Берлинале 1996
Приз жюри читателей "Берлинер Моргенпост"
Победитель
Соревнование
Победитель
Премия Гильдии немецких артхаусных кинотеатров
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1995
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
Братства больше нет, но есть точно такие же тайтлы: 3 аниме, похожих на «Стального алхимика»
В сериале о нем упоминали лишь раз во 2 сезоне: у Винчестеров был всеми забытый родственник
Было странно, что Элронд не столкнул Исильдура: только читавшие книги знают правду об этом моменте
Снейп с Макгонагалл даже не в топ-3, а Хагрид в лидерах: россияне выбрали лучших учителей «Гарри Поттера» — и с №1 можно спорить долго
До этого показали лишь избранным: Дауни-младший наконец-то официально вернулся на большие экраны в MCU (первый взгляд)
«Руководство запрещало снимать»: за что Чурикова оказалась в черных списках «Мосфильма» — режиссеры об актрисе шептались по углам
Сцена в душе из фильма «Психо» стала легендарной: и в самом омерзительном ужастике 2024 года есть такая же — но с точностью до наоборот
«Рай основан на чудовищной лжи»: ИИ предложил 3 продолжения «Интерстеллара» от Скорсезе, Тарантино и Нолана-младшего — каждое «взрывает» мозг
«До сих пор преследуют в кошмарах»: в топ-3 самых страшных серий хоррор-сериалов XXI века не нашлось места даже «АИУ»
Пола Уокера все-таки не оживят? «Форсаж 11» попал в производственный ад — оставили без денег и сценария
Кристофер Нолан назвал лучший фильм с Шоном Коннери — речь не о Джеймсе Бонде
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667