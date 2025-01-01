Меню
Киноафиша
Персоны
Хоакин Феникс
Награды
Joaquin Phoenix
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Связи
Вопросы и ответы
Награды и номинации Хоакина Феникса
Оскар 2020
Лучшая мужская роль
Победитель
Оскар 2013
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 2006
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 2001
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Каннский кинофестиваль 2017
Лучший актер
Победитель
Золотой глобус 2020
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 2006
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 2024
Best Performance by a Male Actor in a Motion Picture, Musical or Comedy
Номинант
Золотой глобус 2015
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2014
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2013
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2001
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
BAFTA 2020
Лучшая мужская роль
Победитель
BAFTA 2013
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2001
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2012
Лучший актер
Победитель
Золотая малина 2025
Худшая экранная пара
Победитель
Худшая мужская роль
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2006
Best Performance
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2001
Лучший злодей
Номинант
Best Line from a Movie
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2020
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Победитель
Кинофестиваль в Торонто 2019
Актерская премия Tribute
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2005
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2001
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
Ждали «Бесконечную крепость 2» в 2026 году? Забудьте: у авторов «Истребителя демонов» совсем другие планы
