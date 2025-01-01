Меню
Джейден Смит
Награды
Награды и номинации Джейден Смит
Jaden Smith
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Джейден Смит
Золотая малина 2014
Худшая мужская роль
Победитель
Худшая экранная пара
Победитель
Худшая экранная пара
Победитель
MTV Movie & TV Awards 2007
Прорыв года
Победитель
MTV Movie Awards 2013
Summer's Biggest Teen Bad A**
Номинант
MTV Movie Awards 2011
Biggest Badass Star
Номинант
