Награды и номинации Сара Полли

Оскар 2023 Оскар 2023
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Оскар 2008 Оскар 2008
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Золотой глобус 2023 Золотой глобус 2023
Лучший сценарий
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2012 Венецианский кинофестиваль 2012
Best Film (Venice Days)
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2022 Кинофестиваль в Торонто 2022
Лучший фильм
Номинант
