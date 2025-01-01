Меню
Сара Полли
Sarah Polley
Оскар 2023
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Оскар 2008
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Золотой глобус 2023
Лучший сценарий
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2012
Best Film (Venice Days)
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2022
Лучший фильм
Номинант
