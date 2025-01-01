Меню
Джимон Хонсу
Награды
Награды и номинации Джимон Хонсу
Djimon Hounsou
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Джимон Хонсу
Оскар 2007
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Оскар 2004
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1998
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2004
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2001
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
