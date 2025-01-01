Меню
Награды и номинации Ванесса Хадженс

Награды и номинации Ванесса Хадженс
MTV Movie & TV Awards 2022 MTV Movie & TV Awards 2022
Best Musical Moment
Номинант
MTV Movie Awards 2014 MTV Movie Awards 2014
Лучший поцелуй
Номинант
 Лучший поцелуй
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2009 MTV Movie & TV Awards 2009
Лучший поцелуй
Номинант
 Breakthrough Performance Female
Номинант
 Лучший поцелуй
Номинант
