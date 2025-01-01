Меню
Хелен Хант
Награды
Награды и номинации Хелен Хант
Helen Hunt
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Хелен Хант
Оскар 1998
Лучшая женская роль
Победитель
Оскар 2013
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1998
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1997
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 1995
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 1994
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 2013
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Золотой глобус 1996
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1993
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1999
Лучшая актриса в комедийном сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 1998
Лучшая актриса в комедийном сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 1997
Лучшая актриса в комедийном сериале
Победитель
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 1996
Лучшая актриса в комедийном сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 1995
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1994
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1993
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
BAFTA 2013
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2001
Лучший поцелуй
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1998
Best Female Performance
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1997
Best Female Performance
Номинант
Сандэнс 2012
Драматичный
Победитель
Драматичный
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 1998
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1995
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1997
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1996
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
