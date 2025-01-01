Меню
Награды и номинации Джейн Фонда
Оскар 1979
Лучшая женская роль
Победитель
Оскар 1972
Лучшая женская роль
Победитель
Оскар 1987
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 1982
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Оскар 1980
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 1978
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 1970
Лучшая женская роль
Номинант
Каннский кинофестиваль 2015
Премия Kering «Женщины в движении»
Победитель
Каннский кинофестиваль 2007
Золотая пальмовая ветвь
Победитель
Золотой глобус 2021
Премия Сесиля Б. Де Милля
Победитель
Золотой глобус 1980
World Film Favorite - Female
Победитель
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1979
Лучшая женская роль (драма)
Победитель
World Film Favorite - Female
Победитель
Золотой глобус 1978
Лучшая женская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 1973
World Film Favorite - Female
Победитель
Золотой глобус 1972
Лучшая женская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 1962
Most Promising Newcomer - Female
Победитель
Золотой глобус 2016
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Золотой глобус 1985
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1982
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Золотой глобус 1970
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1967
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1966
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1963
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1984
Outstanding Lead Actress in a Limited Series or a Special
Победитель
Primetime Emmy Awards 2017
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1995
Outstanding Informational Series
Номинант
Outstanding Informational Series
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1980
Лучшая женская роль
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1979
Лучшая женская роль
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1983
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1972
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1971
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1968
Best Foreign Actress
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1966
Best Foreign Actress
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2017
Career Golden Lion
Победитель
Золотая малина 1990
Худшая женская роль
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2025
Премия за выдающиеся заслуги
Победитель
Премия за выдающиеся заслуги
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2019
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2018
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2017
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
«Бесславные ублюдки» так и не получили сиквел, и теперь Netflix это исправит: в главной роли – звезда «Мастера и Маргариты» Локшина
