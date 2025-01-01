Меню
Джона Хилл
Награды
Награды и номинации Джоны Хилла
Jonah Hill
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Связи
Вопросы и ответы
Награды и номинации Джоны Хилла
Оскар 2014
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Оскар 2012
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2017
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2012
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
BAFTA 2012
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
MTV Movie Awards 2014
Best Comedic Performance
Победитель
Лучший бой
Номинант
Best On-Screen Duo
Номинант
Лучший бой
Номинант
MTV Movie Awards 2015
Лучший WTF момент
Номинант
Best Duo
Номинант
Лучший бой
Номинант
Best Duo
Номинант
MTV Movie Awards 2012
Лучший бой
Номинант
Best Comedic Performance
Номинант
Best Gut-Wrenching Performance
Номинант
Лучший бой
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2008
Best Comedic Performance
Номинант
Прорыв года
Номинант
Best Comedic Performance
Номинант
Прорыв года
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Берлинале 2019
Панорама
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
