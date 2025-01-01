Меню
Киноафиша
Персоны
Роберто Бениньи
Награды
Награды и номинации Роберто Бениньи
Roberto Benigni
Награды и номинации Роберто Бениньи
Оскар 1999
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Каннский кинофестиваль 1998
Главный приз жюри
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1999
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2021
Career Golden Lion
Победитель
Золотая малина 2003
Худшая мужская роль
Победитель
Худшая мужская роль
Победитель
Худший режиссер
Номинант
Худший сценарий
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
Худшая экранная пара

Номинант
Номинант
Золотая малина 1994
Худшая новая звезда
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1999
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Победитель
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
Выдающееся исполнение актерского состава

Номинант
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 1998
Приз зрительских симпатий
Победитель
