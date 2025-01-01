Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Хелен Миррен
Награды
Награды и номинации Хелен Миррен
Helen Mirren
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
События
Фотографии
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Хелен Миррен
Оскар 2007
Лучшая женская роль
Победитель
Оскар 2010
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 2002
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Оскар 1995
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Каннский кинофестиваль 1995
Лучшая актриса
Победитель
Каннский кинофестиваль 1984
Лучшая актриса
Победитель
Золотой глобус 2007
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Лучшая женская роль (драма)
Победитель
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1997
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 2024
Best Performance by a Female Actor in a Television Series, Drama
Номинант
Золотой глобус 2020
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2018
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2016
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Золотой глобус 2015
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2014
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2013
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2010
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2004
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2003
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2002
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Золотой глобус 2000
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or Movie
Победитель
Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Победитель
Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Победитель
Primetime Emmy Awards 1996
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Special
Победитель
Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2003
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме
Номинант
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 1997
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1994
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1993
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Special
Номинант
BAFTA 2014
Academy Fellowship
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007
Лучшая женская роль
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1994
Best Actress
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1993
Best Actress
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1992
Best Actress
Победитель
BAFTA 2013
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2004
Best Actress
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2002
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1997
Best Actress
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1996
Лучшая женская роль
Номинант
Best Actress
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1985
Лучшая женская роль
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2006
Лучшая актриса
Победитель
Золотая малина 2024
Худшая женская роль
Номинант
Золотая малина 2019
Худшая женская роль
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2022
Премия за выдающиеся заслуги
Победитель
Берлинале 2020
Почетный Золотой Берлинский Медведь
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Победитель
ММКФ 2011
Верю. Константин Станиславский
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Победитель
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2002
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Победитель
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Победитель
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2004
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2003
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2000
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
Когда «Уэнсдей» и «Кальмар» пересмотрели и не раз: эти 3 сериала Netflix зрители ставят на один уровень — рейтинги зашкаливают, как и эмоции
5 сериалов, которые невозможно понять без разборов в Сети: закрученный сюжет и двойное дно для любителей поломать голову
Якен Хгар все продумал заранее: почему на самом деле он завербовал Арью в Безликие
«Шеф, все пропало!»: только выросшие на кино СССР вспомнят, чего не хватает на кадрах из 5 фильмов (тест)
Без Артема Колчина и Саши Белого: на Первом канале вышел новый «Бой с тенью» — вот что творится в сериале
«Не буду тратить время»: Басилашвили нашел веский повод никогда не включать «Мастера и Маргариту» Локшина — и дело не в сериале Бортко
Арест, пятнадцать лет, вот такой вот «Breaking Bad»: в основу «Во все тяжкие» легли истории реального Гудмана, Уайта и Фринга
Аль Пачино почти отказался от одной из своих лучших ролей — но передумал и получил номинацию на «Оскар»
Ждали «Бесконечную крепость 2» в 2026 году? Забудьте: у авторов «Истребителя демонов» совсем другие планы
За границей сняли сериал про СССР и убийства: на IMDb ему дали больше 8 баллов — а в России назвали «низкобюджетной серостью»
«Попала в колхоз, слушаю мужиков»: угадайте отечественные фильмы о войне по отзыву зрителя — без хорошей интуиции 5/5 не выбить
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667