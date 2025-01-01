Меню
Награды и номинации Дэниела Рэдклиффа
Награды и номинации Дэниела Рэдклиффа
Primetime Emmy Awards 2023
Лучший актёр в мини-сериале или фильме
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023
Лучший комедийный актёр
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2022
Лучший злодей
Победитель
MTV Movie Awards 2012
Лучший герой
Победитель
Best Male Performance
Номинант
Лучший бой
Номинант
Лучший бой
Номинант
MTV Movie Awards 2011
Лучший бой
Номинант
Лучший бой
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
Best Male Performance
Номинант
Best Male Performance
Номинант
MTV Movie Awards 2010
Best Male Performance
Номинант
Best Male Performance
Номинант
Global Superstar
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2008
Лучший поцелуй
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2006
Лучший герой
Номинант
Best On-Screen Team
Номинант
Best On-Screen Team
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2002
Breakthrough Male Performance
Номинант
