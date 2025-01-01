Меню
Шон Коннери
Награды
Награды и номинации Шона Коннери
Sean Connery
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Шона Коннери
Оскар 1988
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Золотой глобус 1996
Премия Сесиля Б. Де Милля
Победитель
Золотой глобус 1988
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Победитель
Золотой глобус 1972
World Film Favorite - Male
Победитель
Золотой глобус 1990
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Золотой глобус 1969
World Film Favorite - Male
Номинант
Золотой глобус 1966
World Film Favorite - Male
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1998
Academy Fellowship
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1988
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1991
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1990
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотая малина 2000
Худшая экранная пара
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
Золотая малина 1999
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1997
Best On-Screen Duo
Победитель
