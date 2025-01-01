Меню
Персоны
Мила Кунис
Награды
Награды и номинации Милы Кунис
Mila Kunis
Награды и номинации Милы Кунис
Золотой глобус 2011
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2010
Лучший молодой актер или актриса
Победитель
Золотая малина 2016
Худшая женская роль
Номинант
MTV Movie Awards 2014
Лучший злодей
Победитель
MTV Movie Awards 2013
Лучший поцелуй
Номинант
Best Female Performance
Номинант
MTV Movie Awards 2011
Лучший поцелуй
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2011
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
