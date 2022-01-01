Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Джон Мэйбери
Джон Мэйбери
John Maybury
О персоне
Фильмография
Вопросы и ответы
Джон Мэйбери
John Maybury
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
25 марта 1958
Возраст
64 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Джон Мэйбери
Режиcсер, сценарист, продюсер. Родился 25 марта 1958 года. Лондон, Англия, Великобритания
Развернуть
Фильмография Джон Мэйбери
Запретная любовь
мелодрама, драма, биография
2008, Великобритания
7.0
Пиджак
триллер
2005, США / Германия
7.0
Любовь - это дьявол
биография, драма
1998, Франция / Великобритания / Япония
7.0
Все фильмы
Related video
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось