Персоны
Ребекка Холл
Награды
Награды и номинации Ребекки Холл
Rebecca Hall
Награды и номинации Ребекки Холл
Золотой глобус 2009
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
BAFTA 2010
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
Лучший британский фильм
Номинант
Лучший дебют британского сценариста, режиссёра или продюсера
Номинант
BAFTA 2013
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2009
Восходящая звезда
Номинант
Сандэнс 2021
Драматургия
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2009
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
