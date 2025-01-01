Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Кэндис Берген
Награды
Награды и номинации Кэндис Берген
Candice Bergen
О персоне
Фильмография
Новости
Фотографии
Награды
Связи
Награды и номинации Кэндис Берген
Оскар 1980
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1992
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 1989
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 2020
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2006
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1996
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1995
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1994
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1993
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1991
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1990
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1980
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Золотой глобус 1967
Most Promising Newcomer - Female
Номинант
Most Promising Newcomer - Female
Номинант
Primetime Emmy Awards 1995
Лучшая актриса в комедийном сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 1994
Лучшая актриса в комедийном сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 1992
Лучшая актриса в комедийном сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 1990
Лучшая актриса в комедийном сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 1989
Лучшая актриса в комедийном сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2008
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1993
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1991
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1983
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотая малина 2010
Худшая женская роль второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2009
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1996
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1995
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Морфеус выбрал любимый сиквел «Матрицы»: фанаты с ним не согласны – у фильма только 6,7
«Все было гораздо жестче»: эти кадры из «Фишера» зрители никогда не увидят – их вырезали, потому что слишком страшные
За 10 дней — 2 000 000 зрителей: «Камбэк» с Петровым-бомжом по кличке Компот побил рекорд «Короля и Шута»
«Игра престолов» – ничто, деньги – всё: Мартин наконец-то признался, почему забросил «Ветра зимы», и фанатам объяснение точно не понравится
2 млн россиян уже «подсели» на эту новинку «Кинопоиска»: Петров в образе бомжа побил рекорд «Короля и Шута»
«Я пришел в гости к другу...»: не все фанаты мультфильма помнят, откуда появился Чебурашка – Успенского вдохновил один курьез
Шьямалан увидел идею для хоррора в игрушке — а все началось с «Барби»: от нового сериала ждут атмосферы в духе «Американской истории ужасов»
Если бы «Субстанцию» сняли про футбол: «Тот самый» с Уайансом не хватает с неба звезд – но я сходил в кино и не пожалел (наш обзор)
«Подбросили монетку»: «Мимино» мог стать мюзиклом про девушку и трубача — пока Данелия не вспомнил старую байку
Режиссер «Орудий» в восторге от этого прошлогоднего хоррора — у фильма 93% одобрения на Rotten Tomatoes
По просьбе Спилберга Кинг написал ужастик — и вы наверняка его пропустили: мини-сериал на 5 часов — выглядит почти как клон «Сияния»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667