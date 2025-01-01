Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Кэндис Берген Награды

Награды и номинации Кэндис Берген

Candice Bergen
Награды и номинации Кэндис Берген
Оскар 1980 Оскар 1980
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1992 Золотой глобус 1992
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 1989 Золотой глобус 1989
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 2020 Золотой глобус 2020
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2006 Золотой глобус 2006
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
 Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1996 Золотой глобус 1996
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1995 Золотой глобус 1995
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1994 Золотой глобус 1994
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1993 Золотой глобус 1993
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1991 Золотой глобус 1991
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1990 Золотой глобус 1990
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1980 Золотой глобус 1980
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Золотой глобус 1967 Золотой глобус 1967
Most Promising Newcomer - Female
Номинант
 Most Promising Newcomer - Female
Номинант
Primetime Emmy Awards 1995 Primetime Emmy Awards 1995
Лучшая актриса в комедийном сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 1994 Primetime Emmy Awards 1994
Лучшая актриса в комедийном сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 1992 Primetime Emmy Awards 1992
Лучшая актриса в комедийном сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 1990 Primetime Emmy Awards 1990
Лучшая актриса в комедийном сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 1989 Primetime Emmy Awards 1989
Лучшая актриса в комедийном сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2008 Primetime Emmy Awards 2008
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006 Primetime Emmy Awards 2006
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1993 Primetime Emmy Awards 1993
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1991 Primetime Emmy Awards 1991
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1983 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1983
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотая малина 2010 Золотая малина 2010
Худшая женская роль второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2009 Премия Гильдии киноактеров США 2009
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008 Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2007 Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2006 Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
 Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
 Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1996 Премия Гильдии киноактеров США 1996
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1995 Премия Гильдии киноактеров США 1995
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
 Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
 Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Морфеус выбрал любимый сиквел «Матрицы»: фанаты с ним не согласны – у фильма только 6,7
«Все было гораздо жестче»: эти кадры из «Фишера» зрители никогда не увидят – их вырезали, потому что слишком страшные
За 10 дней — 2 000 000 зрителей: «Камбэк» с Петровым-бомжом по кличке Компот побил рекорд «Короля и Шута»
«Игра престолов» – ничто, деньги – всё: Мартин наконец-то признался, почему забросил «Ветра зимы», и фанатам объяснение точно не понравится
2 млн россиян уже «подсели» на эту новинку «Кинопоиска»: Петров в образе бомжа побил рекорд «Короля и Шута»
«Я пришел в гости к другу...»: не все фанаты мультфильма помнят, откуда появился Чебурашка – Успенского вдохновил один курьез
Шьямалан увидел идею для хоррора в игрушке — а все началось с «Барби»: от нового сериала ждут атмосферы в духе «Американской истории ужасов»
Если бы «Субстанцию» сняли про футбол: «Тот самый» с Уайансом не хватает с неба звезд – но я сходил в кино и не пожалел (наш обзор)
«Подбросили монетку»: «Мимино» мог стать мюзиклом про девушку и трубача — пока Данелия не вспомнил старую байку
Режиссер «Орудий» в восторге от этого прошлогоднего хоррора — у фильма 93% одобрения на Rotten Tomatoes
По просьбе Спилберга Кинг написал ужастик — и вы наверняка его пропустили: мини-сериал на 5 часов — выглядит почти как клон «Сияния»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше