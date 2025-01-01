Меню
Персоны
Баз Лурманн
Награды
Награды и номинации Баз Лурманн
Baz Luhrmann
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Баз Лурманн
Оскар 2023
Лучший фильм
Номинант
Оскар 2002
Лучший фильм
Номинант
Каннский кинофестиваль 1992
Иностранный фильм
Победитель
Каннский кинофестиваль 2001
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 2023
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 2002
Лучший режиссёр
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1998
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
David Lean Award for Direction
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023
Лучший фильм
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2002
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
David Lean Award for Direction
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1993
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Берлинале 1997
Премия Альфреда Бауэра
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 1992
Приз зрительских симпатий
Победитель
