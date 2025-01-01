Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Билл Мюррей
Награды
Награды и номинации Билла Мюррея
Bill Murray
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Билла Мюррея
Оскар 2004
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 2004
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 2021
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Золотой глобус 2015
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2013
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1999
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Золотой глобус 1985
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or a Movie
Победитель
Primetime Emmy Awards 1977
Outstanding Writing in a Comedy-Variety or Music Series
Победитель
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Television Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 1979
Outstanding Comedy-Variety or Music Program
Номинант
Outstanding Comedy-Variety or Music Program
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2004
Лучшая мужская роль
Победитель
Золотая малина 2024
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
MTV Movie Awards 2010
Лучший WTF момент
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2004
Best Male Performance
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1993
Best Comedic Performance
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1992
Best Comedic Performance
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2004
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
«Ван Пис» продолжается 25 лет: сколько серий уже вышло — и почему число эпизодов и фильмов растет бесконечно
«В джазе только девушки» на втором месте: Variety составил ТОП-100 комедий столетия, и главный сюрприз в том, кто в лидерах
Фильм «Девчата» вышел в 1961 году, но не потерял актуальности: вот от чего в восторге зумеры
«Тяжелое, но осознанное решение»: семья определилась, что сделают с телом Уиллиса после смерти - традиционных похорон не будет
С Мордюковой и булочной всё ясно: а вспомните, кому из «Бриллиантовой руки» принадлежат еще 4 цитаты? (тест)
«Вы не сможете поставить на паузу»: все 4 сезона этого недооцененного триллера длятся ровно сутки – но он стоит каждой потраченной минуты
«Невский-8» обязательно выйдет, но когда? Точную дату не назвали, зато есть прогноз – фанатам он вряд ли понравится
Роскошная усадьба на Николиной Горе: кому теперь принадлежит особняк, где жила и черпала вдохновение Инна Чурикова
У Ниляй из «Клюквенного щербета» есть веская причина срывать голову под париком: Фейза Дживелек и ее непростой путь к славе
«С закосом под "Шрека"»: любимый в СССР герой мультфильмов перекочевал в аниме — эксперимент японцев вышел спорным
«Петровна, такого нема»: Мордюкова по паспорту – вовсе никакая не Нонна, и всему виной… Владимир Ильич Ленин
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667