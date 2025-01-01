Меню
Роберт Паттинсон
Награды
Награды и номинации Роберта Паттинсона
Robert Pattinson
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Связи
Вопросы и ответы
Награды и номинации Роберта Паттинсона
Золотая малина 2013
Худшая мужская роль
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
Золотая малина 2012
Худшая экранная пара
Номинант
Золотая малина 2011
Худшая мужская роль
Номинант
Золотая малина 2010
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
MTV Movie Awards 2012
Лучший поцелуй
Победитель
MTV Movie Awards 2011
Best Male Performance
Победитель
Лучший бой
Победитель
Лучший поцелуй
Победитель
Best Male Performance
Победитель
Лучший бой
Победитель
MTV Movie Awards 2010
Global Superstar
Победитель
Best Male Performance
Победитель
Best Male Performance
Победитель
Лучший поцелуй
Победитель
Лучший поцелуй
Победитель
MTV Movie & TV Awards 2009
Лучший поцелуй
Победитель
Breakthrough Performance Male
Победитель
Лучший бой
Победитель
MTV Movie & TV Awards 2022
Лучший актёр или актриса в кинофильме
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
