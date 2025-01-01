Меню
Тильда Суинтон
Награды
Награды и номинации Тильды Суинтон
Tilda Swinton
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Вопросы и ответы
Оскар 2008
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Золотой глобус 2025
Best Performance by a Female Actor in a Motion Picture, Drama
Номинант
Золотой глобус 2012
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2008
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Золотой глобус 2002
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
BAFTA 2012
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2009
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2020
Career Golden Lion
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1991
Лучшая актриса
Победитель
MTV Movie & TV Awards 2006
Лучший злодей
Номинант
Берлинале 2025
Почетный Золотой Берлинский Медведь
Победитель
Берлинале 2008
Особый Тедди
Победитель
Берлинале 1988
Приз жюри
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2009
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2003
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
