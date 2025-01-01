Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Вин Дизель Награды

Награды и номинации Вина Дизеля

Vin Diesel
Награды и номинации Вина Дизеля
Золотая малина 2024 Золотая малина 2024
Худшая мужская роль
Номинант
Золотая малина 2005 Золотая малина 2005
Худшая мужская роль
Номинант
MTV Movie Awards 2014 MTV Movie Awards 2014
Best On-Screen Duo
Победитель
MTV Movie & TV Awards 2002 MTV Movie & TV Awards 2002
Best On-Screen Team
Победитель
Best Male Performance
Номинант
MTV Movie Awards 2016 MTV Movie Awards 2016
Best Action Performance
Номинант
MTV Movie Awards 2015 MTV Movie Awards 2015
Best Duo
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2009 MTV Movie & TV Awards 2009
Best Male Performance
Номинант
 Best Male Performance
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2003 MTV Movie & TV Awards 2003
Best Male Performance
Номинант
Сандэнс 1997 Сандэнс 1997
Драматургия
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1999 Премия Гильдии киноактеров США 1999
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
 Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
В 106 серии «Клюквенного щербета» Фатиху подпишут смертный приговор: страсти накаляются еще больше
Когда «Уэнсдей» и «Кальмар» пересмотрели и не раз: эти 3 сериала Netflix зрители ставят на один уровень — рейтинги зашкаливают, как и эмоции
Три свежих фильма сентября, о которых скоро все будут говорить – Майкл Дуглас в одном из них великолепен
Арису упал в кроличью нору, Усаги его Кролик: в «Алисе в пограничье» все герои — копии сказочных персонажей
Дворец в Крыму, особняк за МКАДом: какую недвижимость придется делить наследникам Кеосаяна
«Попала в колхоз, слушаю мужиков»: угадайте отечественные фильмы о войне по отзыву зрителя — без хорошей интуиции 5/5 не выбить
«1000-7 причин посмотреть»: фанаты «Кайдзю № 8», общий сбор — ИИ назвал 3 похожих аниме, а вы согласны с выбором?
«Бакуго, это было тяжело?»: только фанатам «Моей геройской академии» под силу продолжить 5 цитат (тест)
Арест, пятнадцать лет, вот такой вот «Breaking Bad»: в основу «Во все тяжкие» легли истории реального Гудмана, Уайта и Фринга
«Ей довольно трудно»: день рождения Басилашвили омрачен известием о состоянии Фрейндлих
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше