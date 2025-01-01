Меню
Вин Дизель
Награды
Награды и номинации Вина Дизеля
Vin Diesel
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Вина Дизеля
Золотая малина 2024
Худшая мужская роль
Номинант
Золотая малина 2005
Худшая мужская роль
Номинант
MTV Movie Awards 2014
Best On-Screen Duo
Победитель
MTV Movie & TV Awards 2002
Best On-Screen Team
Победитель
Best Male Performance
Номинант
MTV Movie Awards 2016
Best Action Performance
Номинант
MTV Movie Awards 2015
Best Duo
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2009
Best Male Performance
Номинант
Best Male Performance
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2003
Best Male Performance
Номинант
Сандэнс 1997
Драматургия
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1999
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
