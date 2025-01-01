Меню
Киноафиша
Персоны
Дензел Вашингтон
Награды
Награды и номинации Дензела Вашингтона
Denzel Washington
Награды и номинации Дензела Вашингтона
Оскар 2002
Лучшая мужская роль
Победитель
Оскар 1990
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Оскар 2022
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 2018
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 2017
Лучший фильм
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 2013
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 2000
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1993
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1988
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2016
Премия Сесиля Б. Де Милля
Победитель
Золотой глобус 2000
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 1990
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Победитель
Золотой глобус 2025
Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role in Any Motion Picture
Номинант
Золотой глобус 2022
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2018
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2017
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2013
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2008
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2002
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1993
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1988
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Non-Fiction Special
Номинант
Outstanding Non-Fiction Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1995
Outstanding Informational Special
Номинант
Outstanding Informational Special
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2002
Лучший злодей
Победитель
Best Line
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1993
Best Male Performance
Победитель
MTV Movie Awards 2013
Лучший WTF момент
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2008
Лучший злодей
Номинант
Best Male Performance
Номинант
Лучший злодей
Номинант
Best Male Performance
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1996
Best Male Performance
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1994
Most Desirable Male
Номинант
Best On-Screen Duo
Номинант
Сандэнс 1993
Премия «Дань независимому видению»
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2017
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Берлинале 2000
Лучший актер
Победитель
Берлинале 1993
Лучший актер
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2018
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2002
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2000
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
