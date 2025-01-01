Меню
Награды и номинации Роберта Де Ниро
Robert De Niro
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Роберта Де Ниро
Оскар 1981
Лучшая мужская роль
Победитель
Оскар 1975
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Оскар 2024
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Оскар 2020
Лучший фильм
Номинант
Оскар 2013
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Оскар 1992
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1991
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1979
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1977
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 2011
Премия Сесиля Б. Де Милля
Победитель
Золотой глобус 1981
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 2024
Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role in Any Motion Picture
Номинант
Золотой глобус 2018
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2001
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2000
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1992
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1989
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1979
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1978
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1977
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Outstanding Limited Series
Номинант
Outstanding Limited Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Television Movie
Номинант
Outstanding Lead Actor in a Limited Series or Movie
Номинант
Outstanding Television Movie
Номинант
BAFTA 2024
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
BAFTA 2020
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1991
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1984
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1982
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1980
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1977
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1976
Most Promising Newcomer to Leading Film Roles
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1993
Career Golden Lion
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1981
Best Actor
Победитель
Золотая малина 2017
Худшая мужская роль
Номинант
Золотая малина 2003
Худшая экранная пара
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2001
Best Line from a Movie
Победитель
Best On-Screen Team
Номинант
MTV Movie Awards 2014
Best Cameo
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1999
Best Action Sequence
Номинант
Best Action Sequence
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1997
Лучший злодей
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1992
Best Male Performance
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
Лучший злодей
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2020
Премия за выдающиеся заслуги
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Берлинале 2007
Выдающийся художественный вклад
Победитель
Выдающийся художественный вклад
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
ММКФ 1997
Почетный приз
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2018
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или ограниченном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1997
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
