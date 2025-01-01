Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Шарлиз Терон
Награды
Награды и номинации Шарлиз Терон
Charlize Theron
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Связи
Вопросы и ответы
Награды и номинации Шарлиз Терон
Оскар 2004
Лучшая женская роль
Победитель
Оскар 2020
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 2006
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 2004
Лучшая женская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 2020
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2020
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2012
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2006
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2005
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2005
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме
Номинант
BAFTA 2020
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2005
Лучшая женская роль
Номинант
Золотая малина 2015
Худшая женская роль
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
Золотая малина 2002
Худшая женская роль
Номинант
MTV Movie Awards 2016
Best Female Performance
Победитель
Best Female Performance
Победитель
Лучший бой
Номинант
Лучший бой
Номинант
Лучший герой
Номинант
Лучший герой
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2018
Лучший бой
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2004
Best Female Performance
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
Берлинале 2004
Лучшая актриса
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2004
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2020
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2005
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2000
Выдающееся исполнение актерского состава в театральном фильме
Номинант
Выдающееся исполнение актерского состава в театральном фильме
Номинант
У Добронравова больше 160 ролей, но все его знают благодаря Будько: актер рассказал, как «Сваты» изменили его жизнь
Якен Хгар все продумал заранее: почему на самом деле он завербовал Арью в Безликие
«Джентльмены удачи» без Люды были бы совсем другими: что зрители часто упускают в этой важной и глубокой сцене
Ждали «Бесконечную крепость 2» в 2026 году? Забудьте: у авторов «Истребителя демонов» совсем другие планы
Арису упал в кроличью нору, Усаги его Кролик: в «Алисе в пограничье» все герои — копии сказочных персонажей
«Чужой: Земля» теперь придется продлевать на 2-й сезон: сериал оставил сюжетную дыру размером с ксеноморфа — нужны объяснения
Рейтинг 1.1 и сборы в 20 раз меньше бюджета: этот ремейк классики СССР лучше, чем кажется — россияне спустя годы нашли, за что хвалить
Насилие? Нет, все сложнее: вот почему «Атака титанов» попала под запрет в Китае — и в Южной Корее ее не любят
«Шеф, все пропало!»: только выросшие на кино СССР вспомнят, чего не хватает на кадрах из 5 фильмов (тест)
Арест, пятнадцать лет, вот такой вот «Breaking Bad»: в основу «Во все тяжкие» легли истории реального Гудмана, Уайта и Фринга
«1000-7 причин посмотреть»: фанаты «Кайдзю № 8», общий сбор — ИИ назвал 3 похожих аниме, а вы согласны с выбором?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667