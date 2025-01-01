Меню
Эштон Кутчер
Награды
Награды и номинации Эштоне Кутчера
Ashton Kutcher
Награды и номинации Эштоне Кутчера
Золотая малина 2011
Худшая мужская роль
Победитель
Золотая малина 2014
Худшая мужская роль
Номинант
Золотая малина 2009
Худшая экранная пара
Номинант
Золотая малина 2004
Худшая мужская роль
Номинант
Худшая мужская роль
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
MTV Movie Awards 2011
Best Comedic Performance
Номинант
Best Comedic Performance
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2001
Breakthrough Male Performance
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
