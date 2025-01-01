Меню
Патрик Демпси
Награды
Награды и номинации Патрик Демпси
Patrick Dempsey
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Патрик Демпси
Золотой глобус 2007
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2006
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2001
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Золотая малина 2012
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2008
Лучший поцелуй
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
