Патрик Демпси Награды

Награды и номинации Патрик Демпси

Patrick Dempsey
Награды и номинации Патрик Демпси
Золотой глобус 2007 Золотой глобус 2007
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2006 Золотой глобус 2006
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2001 Primetime Emmy Awards 2001
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Золотая малина 2012 Золотая малина 2012
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2008 MTV Movie & TV Awards 2008
Лучший поцелуй
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2007 Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2008 Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2006 Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
 Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
