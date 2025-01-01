Меню
Рене Зеллвегер
Награды
Награды и номинации Рене Зеллвегер
Награды и номинации Рене Зеллвегер
Оскар 2020
Лучшая женская роль
Победитель
Оскар 2004
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Оскар 2003
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 2002
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 2020
Лучшая женская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 2004
Лучшая актриса второго плана
Победитель
Золотой глобус 2003
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 2001
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 2007
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2005
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2002
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
BAFTA 2020
Лучшая женская роль
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2004
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2003
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2002
Лучшая женская роль
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2002
Лучший поцелуй
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1997
Best Breakthrough Performance
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2020
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2004
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2003
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Победитель
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Победитель
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2002
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1997
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
